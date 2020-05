🎥 "Ne tire pas, Vinnie !" : Quand Kompany offrait le titre à City avec le plus beau but de sa carrière

ūüé• "Ne tire pas, Vinnie !" : Quand Kompany offrait le titre √† City avec le plus beau but de sa carri√®re

Il y a un an, Vincent Kompany offrait le plus beau des cadeaux d'adieu à Manchester City : une frappe en pleine lucarne pour sceller la course au titre.

Un moment rentré dans la légende : le 6 mai 2019, Vincent Kompany inscrivait le dernier et le plus beau de ses buts pour Manchester City, d'une frappe hors du rectangle magistrale face au Leicester City de Youri Tielemans. Le capitaine des Citizens quitterait Manchester quelques semaines plus tard avec un nouveau titre, pour revenir en Belgique. L'anecdote est également restée : avant de tirer, Kompany entendait ses équipiers le supplier de ne pas prendre sa chance - "Don't shoot, Vinnie !" - et déclarait après coup : "Je ne suis pas allé si loin dans ma carrière pour entendre des petits jeunes me dire quand je dois tirer ou pas" ... One goal to rule them all.



‚Źį

ūüĒĶ pic.twitter.com/6C6w1grQQe— One goal to rule them all.‚Źį #OnThisDay 2019ūüĒĶ #ManCity Manchester City (@ManCity) May 6, 2020