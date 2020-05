Ronaldo désigne cinq contemporains qui auraient mérité un Ballon d'Or

Elu meilleur joueur d'Europe à deux reprises, le Brésilien estime que cinq de ses rivaux en auraient mérité autant.

Arrivé en Europe, via le PSV Eindhoven, en 1994, Ronaldo a fait le bonheur des fans de football européen durant une bonne dizaine d'années et en profitant pour soulever deux Ballons d'Or (en 97 et en 2002), mais il estimem que d'autres grands joueurs de son époque auraient mérité d'en faire autant.

C'est ce qu'il a révélé dans un live instagram à Allessandro Del Piero. "Je pense que tu aurais mérité un Ballon d'Or, tout comme Roberto Carlos, Paolo Maldini, Francesco Totti et Raul", explique-t-il. Cinq joueurs souvent bien classés (Maldini est même monté deux fois sur le podium), mais jamais élus.