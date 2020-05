Simon Mignolet révèle la leçon de vie qu'il a reçue de... Roland Duchâtelet

Simon Mignolet est un homme qui reste calme en toutes circonstances. Nous ne nous souvenons pas non plus du moment où il a élevé la voix pour la dernière fois. Il en explique maintenant la raison.

Lorsqu'on lui a demandé ce qui dérange le plus chez sa femme, il a rapidement répondu. "Que je suis tellement cool. Je ne suis que rarement, voire jamais, émotif. Il faut vraiment qu'il y ait une demi-catastrophe avant que je me mette à bêler. Cela a à voir avec une leçon de vie que j'ai reçue de Roland Duchâtelet", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Il m'a dit que l'émotion est un mauvais conseiller dans le football. Je m'en suis toujours souvenu. On entend parfois parler de garçons qui ont le mal du pays lorsqu'ils se retrouvent dans un championnat étranger. Je n'en ai jamais eu. J'ai appris à me concentrer totalement sur ma carrière. On me dit parfois que je donne une impression de résignation. Pas du tout, je suis pleinement concentré, c'est tout."