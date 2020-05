Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de l'Antwerp

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. En quatrième position, place à l'Antwerp.

L'Antwerp est certainement l'équipe la plus embêtée pour l'arrêt des compétitions. Finaliste de la Coupe, l'Antwerp se retrouvait quatrième au moment de mettre un terme au championnat, à un petit point de Charleroi, deux de La Gantoise.

Pour arriver à de si bons résultats sportifs, la direction anversoise a investi énormément, grâce à des injections de capital du Président Paul Gheysen. Il se pourrait que le Great Old en fasse de même cet été pour remplacer les départs déjà officialisés de Bölöni, Bolat et Mirallas. Faisons le bilan, avant tout, du dernier mercato estival du Matricule 1.

TOP

Nous avons retenu trois récents transferts entrants qui ont satisfait tout au long de la saison. Tout d'abord Wesley Hoedt. Le défenseur néerlandais (international à 6 reprises avant sa longue blessure) a pris part à 25 matchs, championnat et Coupe confondus. Solide dans les duels, souvent bien placé, Hoedt a également prouvé ses qualités à la relance. Ce n'est pas pour rien que Southampton avait mis 16 millions d'euros sur la table pour l'acheter en 2017. Seul bémol pour le Great Old : il appartient toujours au club anglais.

Ritchie De Laet. En faisant revenir l'arrière droit formé au club, la direction anversoise offrait également un cadeau aux supporters. Lors des chevauchées sur son flanc droit, le Bosuil s'est enflammé à plusieurs reprises pour son chouchou, au caractère bien trempé. Mais pas seulement ; De Laet a également apporté de nombreux services à Bölöni, en devenant petit à petit titulaire.

Alexis De Sart fut la bonne surprise de la saison du côté anversois. Toutes compétitions confondues, le jeune belge a disputé 31 rencontres. Le duo Haroune - De Sart a prouvé être l'un des plus solides de Belgique dans l'entrejeu. De Sart a également marqué un beau but et donné trois caviars.

FLOP

La saison de Steven Defour, en revanche, est un cuisant échec. Le milieu de terrain n'a joué que 12 matchs. Aucun but. Une seule passe décisive. Il a de nouveau prouvé être l'un des joueurs les plus surcotés du championnat.

Kevin Mirallas, bien que plus convaincant que son compatriote, n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Il a tout de même inscrit deux buts et donné deux assists.

Enfin, on évoquera également dans les "flops" les deux joueurs en provenance de Genk : Zinho Gano et Manuel Benson. Le premier n'a presque pas joué, étant le remplaçant du meilleur buteur du championnat. Et le second n'a inscrit qu'un seul but en Coupe. Pourtant, l'Antwerp avait versé 3 millions d'euros au Racing Genk pour l'acquérir.