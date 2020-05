Le meilleur buteur de Pro League se rapproche de la Chine!

Dieumerci Mbokani devrait bel et bien quitter l'Antwerp.

DIeumerci Mbokani et l'Antwerp, la fin de l'histoire est de plus en plus proche. Si la direction anversoise aurait aimé conserver l'attaquant congolais un an de plus, l'appel de la Chinese Super League semble avoir définitivement convaincu le meilleur buteur de Pro League.

"Son départ pour la Chine est acquis", avancent journaux du Groupe Sud Presse, qui précisent égalent que Dieumerci Mbokani négocie actuellement avec deux clubs: Wuhan et le Shandong Luneng où il pourrait retrouver un certain Marouane Fellaini...