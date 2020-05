Charleroi réagit à un moment peut-être historique : "Le travail d'un nouveau staff enthousiaste et compétent !"

Le Sporting Charleroi égale donc son meilleur classement historique en terminant troisième de Pro League. Un résultat qui peut envoyer les Zèbres en poules de l'Europa League !

C'est peut-être un moment historique que vit le Sporting Charleroi : si Bruges remporte la Coupe de Belgique face à l'Antwerp, les Zèbres, troisièmes, iront immédiatement en poules de l'Europa League pour la première fois de leur histoire. Dans le cas contraire, ils devront passer par deux tours préliminaires, l'Antwerp prenant le ticket pour les poules.

"Le Sporting de Charleroi est extrêmement fier de cette troisième place, résultat du travail d'un collectif de tout un club, d’un nouveau staff enthousiaste, compétent et travailleur, d’un groupe joueur soudé et volontaire mais qui n'aurait évidemment pas été possible sans vous les supporters !", lit-on dans un communiqué sur le site officiel du RCSC.

"Nous tenions à vous remercier pour votre soutien et votre engagement pour le club. Il n'est malheureusement pas possible de célébrer ce podium en raison de l'actualité sanitaire, nous ne manquerons pas l'occasion de nous rattraper lorsque la situation nous le permettra !

Depuis le début de la crise, nous réfléchissons à des solutions pour que vous puissiez vivre votre passion malgré le confinement et la distanciation sociale, et nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne pourrons pas nous réunir au stade ! Nous surmonterons cette crise ensemble, et nous nous retrouverons plus forts et plus unis que jamais au Mambourg dès que possible".