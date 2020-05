Amertume dans le camp waeslandien: "Si ça avait été le Cercle, je ne l'aurais pas accepté non plus..."

Grand perdant de la saison, Waasland-Beveren n'accepte pas le sort que lui a réservé l'Assemblée Générale de la Pro League.

La direction waeslandienne a pourtant essayé de sauver sa peau jusqu'à la dernière minute. "Nous avons appelé nos collègues du G11 qui nous représentaient au sein du Conseil d'Administration, mais c'était clair que les jeux étaient déjà faits et Waasland-Beveren a été sacrifié. Je n'aurais pas fait ça avec un autre club", commente, amer, le président waeslandien au micro de Sporza.

Et si c'est difficile à admettre c'est parce que Waasland-Beveren pouvait mathématiquement espérer se sauver avant l'arrêt du championnat. "Nous n'avons pas eu l'occasion de défendre nos chances sur le terrain lors de la dernière journée", regrette Dirk Huyck.

"Nos chances étaient peut-être minces, comme le disent les spécialistes, mais elles existaient. On a d'ailleurs battu plusieurs clubs du top cette saison. Et si le championnat avait été interrompu deux semaines plus tôt, c'est le Cercle de Bruges qui descendait en D1B? Je n'aurais pas accepté ça non plus..."