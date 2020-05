Le capitaine de l'Antwerp Faris Haroun évoque le départ de Bolat et la situation de Mbokani : "Cela me touche beaucoup"

L'Antwerp vient de connaître plusieurs départs majeurs. L'entraîneur Laszlo Bölöni est parti et Sinan Bolat a également fait ses adieux. Et Dieumerci Mbokani pourrait les imiter prochainement. Faris Haroun s'exprime sur la situation.

Haroun est particulièrement touché par le départ de Bolat. "Dans le football, vous savez que de telles choses arrivent. Mais le départ de Sinan me touche beaucoup", explique-t-il à Het Gazet van Antwerpen. "Sinan a été l'un des piliers de notre équipe depuis le retour en D1A. Perdre quelqu'un comme Sinan est une perte à la fois sportive et humaine".

Et puis, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra du buteur maison Mbokani. Il veut un contrat de deux ans et la Chine lui fait les yeux doux. "Il est normal qu'il veuille créer la meilleure situation possible pour sa famille. L'été dernier, j'ai prédit que Mbo allait partir, et il est quand même resté. La cellule sportive sait combien il est important pour le club, et fera probablement tout ce qui est en son pouvoir pour le garder".