Officiel : Jordan Botaka rejoint La Gantoise

La Gantoise enregistre son deuxième transfert entrant du mercato avec l'arrivée du capitaine de Saint-Trond, Jordan Botaka.

Comme annoncé ce matin dans la presse, Jordan Botaka (26 ans), latéral et capitaine du STVV, rejoint La Gantoise et signe un contrat de quatre saisons à la Ghelamco Arena. D'après Het Laatste Nieuws, l'international congolais aurait coûté 600.000 euros aux Buffalos, qui enregistrent là leur second transfert du mercato après l'officialisation de l'arrivée de Davy Roef en provenance du RSC Anderlecht.

Botaka, également brièvement passé par le centre de formation du RSCA, terminera sa formation à Bruges sans jamais avoir l'occasion d'y jouer. Après un prêt à Belenenses, il lancera sa carrière à l'Excelsior Rotterdam, en D2 puis en D1 néerlandaise, avant de tenter sa chance en Angleterre, à Leeds United et Charlton Athletic (Championship). Il rejoindra Saint-Trond en 2017, s'imposant comme l'un des cadres du club et obtenant le brassard de capitaine.