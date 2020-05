Pour Vanhaezebrouck, l'Antwerp sera "le plus grand challenger du Club de Bruges"

Hein Vanhaezebrouck compte sur l'Antwerp pour mettre le Club de Bruges à l'épreuve dans les années à venir. L'analyste constate que le projet le plus intéressant du football belge se développe au Bosuil.

Vanhaezebrouck espère même être du projet. "Honnêtement, l'Antwerp est un club qui me plaît. Un président avec de l'ambition et des ressources, un directeur sportif avec des connexions et un savoir-faire, un public incroyable qui ne fait que croître: c'est l'endroit où il faut être. Comme beaucoup d'entraîneurs, j'aurais aimé m'impliquer dans un tel projet, mais à cause de la procédure médicale que je dois encore subir, je ne serai pas candidat l'été prochain. C'est peut-être quelque chose pour plus tard, qui sait ", explique-t-il Het Nieuwsblad.

"Je compte également sur l'Antwerp dans le domaine sportif pour contrebalancer. Gand est devenu le numéro deux en Belgique, mais il y a peut-être à des limites, et Anderlecht et Standard ont également plus de mal à suivre le Club. Je pense que l'Antwerp, où les limites sont beaucoup plus élevées, deviendra le grand challenger du Club dans quelques années."