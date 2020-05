Ivan Leko bientôt le nouvel entraîneur de l'Antwerp ?

Le matricule 1 cherche un nouvel entraîneur et Ivan Leko un nouveau club. Le Croate succédera-t-il à Laszlo Bölöni au Great Old ?

L'Antwerp souhaiterait qu'Ivan Leko soit le nouveau T1 du club, comme le relate Het Laatste Nieuw. Les premiers pourparlers entre les Croates et les Grands Anciens sont censés avoir eu lieu, mais il n'y a pas encore d'accord.

Leko est libre depuis sa démission d'Al Ain à la fin de l'année 2019. En 2018, il a remporté le titre avec le Club de Bruges et, dans le passé, il avait entraîné Saint-Trond et OHL.

Outre Leko, le club pense aussi à Rudi Cossey et Edward Still comme entraîneurs adjoints. Le duo a également eu ce rôle aux côtés de Leko au Club. Ce qui arriverait à Wim De Decker, l'actuel T2 et l'homme qui a aidé le club anversois jusqu'en D1A en 2017, n'est pas clair.