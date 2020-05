Haroun défend l'Antwerp : "Non, nous ne sommes pas des bouchers"

L'Antwerp a une image très négative au sein du football belge en raison de son style de jeu plutôt agressif. Faris Haroun, capitaine du Great Old, a défendu ses couleurs.

Interviewé par RTL Sport, Faris Haroun (34 ans) a d'abord regretté l'arrêt du championnat, ambitieux pour son Antwerp : "Nous pouvions terminer 2es de Pro League si la 30e journée se jouait et nous abordions les Playoffs avec ambition. C'est dommage, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de nous", relativise le médian, qui reconnaît que reprendre pour deux rencontres (la 30e journée et la finale de Coupe, nda) aurait été compliqué.

La finale de Croky Cup pourrait cependant se jouer, à huis-clos, au mois d'août, ce qui n'aura "pas la même saveur", estime Haroun. "Mais notre objectif cette saison était de remporter un titre. Les ambitions du club sont plus hautes chaque saison", affirme-t-il. Des ambitions également liées à une image assez négative. "Si je devais affronter l'Antwerp, je dormirais mal la veille (rires). Oui, nous sommes l'équipe qui fait le plus de fautes et prend le plus de cartons ... mais non, nous ne sommes pas les bouchers du championnat", juge le capitaine du Great Old. "On est rugueux, on aime titiller l'adversaire, mais tout reste dans les limites. Et il y a des résultats. Pourquoi changer ?"