Récapitulatif de la situation de chaque championnat : la JPL exemplaire, cette fois-ci ?

Vendredi passé, la Pro League a mis un terme à la saison. Le 8 juin, l'Assemblée Générale pourra enfin se pencher sur les modalités de la prochaine saison. Dans le même temps, plusieurs grands championnats européens se retrouvent dans l'inconnu et dans l'obligation de changer de plans.

Jupiler Pro League : tout ce que l’on sait (provisoirement) sur la saison prochaine

Plusieurs dates sont déjà prévues pour notre D1A : la prochaine saison devrait recommencer le 7 août. La phase classique devrait quant à elle se terminer le 18 avril.

Etant donné les décisions du Conseil National de Sécurité, la Pro League ne pouvait reprendre avant le mois d’août. Ce report a donc obligé les dirigeants du football professionnel belge à changer de format pour réduire le nombre de matchs le temps d’une saison. Le format retenu : un groupe composé des quatre premiers qui se disputeront le titre ; un autre groupe composé des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème qui tenteront de décrocher le dernier ticket européen ; la fin de la saison pour les 8 derniers. Ce nouveau système de Play-Offs débuteraient le 1er mai pour prendre fin le 24 mai.

La finale de la Coupe aurait, elle, lieu le 24 ou le 25 avril. Autre nouveauté ; dans le même temps Eleven Sports a dévoilé les nouveaux horaires : les matchs de D1A ne se disputeront plus jamais en même temps. Par conséquent, les horaires sont élargis : des matchs débuteront le samedi dès 16h30, d’autres se tiendront le dimanche à 20h30.

JPL, Eredivisie, Ligue 1 : le choix de la raison ?

La suspension définitive de la saison, en plus d’être prudente et exemplaire, a donc le gros avantage d’y voir plus clair et de préparer la saison prochaine sereinement. Les Pays-Bas, qui ont été les premiers à mettre un terme à leurs championnats (en déclarant, eux, la saison blanche), la Ligue 1 et la Ligue 2 bénéficient de cette clarté et de ce temps de préparation également.

Premier League, Liga, Serie A : le flou absolu

En revanche tout le monde ne peut pas en dire autant. Les clubs de Premier League ont repris les entraînements, mais uniquement par groupes de 10 joueurs maximum et en respectant les règles de distanciation sociale. Le plan « Project Restart » de la Premier League n’a pas réussi à convaincre et aucune date claire de reprise ne peut être avancée officiellement. Ne parlons même pas des modalités de reprise, quand certains évoquent de le faire dans une même ville « fantôme ».

Comme nous l’indiquions ce jeudi matin, la Fédération italienne a officiellement prolongé la saison jusqu’au 20 août. La prochaine saison commencerait, dans la foulée, début septembre.

En Espagne, les espoirs sont aussi nombreux que les incertitudes. Les dirigeants de la Liga espèrent reprendre dans le courant du mois de juin. Pour respecter la date butoir imposée par l’UEFA, des matchs pourraient se tenir tous les jours…

Ce flou complet commence à en irriter plus d’un. De nombreux joueurs craignent pour leur santé et leur condition physique. D’autres s’impatientent de ces réunions qui décident de ne rien décider.

Bundesliga : une reprise certes, mais sous le feu des critiques

Enfin, on le sait, la Bundesliga a osé reprendre. Mais cette reprise a été accompagnée par de nombreuses critiques. A commencer par les supporters - groupes ultras en tête - qui ont exprimé leur rejet des matchs à huis clos de différentes manières. Mais aussi par de nombreux passionnés du ballon rond qui ne se retrouvent pas dans un football pour le moins chamboulé.

Tout au mieux les Bundesliga 1 et 2 auront terminé leur saison 2019-2020 (ce qui parait de moins en moins évident étant donné l’annonce de nouveaux joueurs contaminés par le coronavirus). Mais à quel prix ? L’actualité semble donner – pour le moment – raison aux autorités belges, néerlandaises et françaises.