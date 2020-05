Ivan Leko l'ambitieux: "L'Antwerp a grandi, mais ce n'est que le commencement"

Ivan Leko est de retour en Jupiler Pro League et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne manque pas d'ambition, à l'image de son nouveau club.

C'est officiel depuis quelques jours maintenant: Ivan Leko est le nouvel entraîneur de l'Antwerp, où il succède à Lazlö Bölöni. Un choix de carrière logique pour le Croate, qui s'est exprimé sur le site officiel du Great Old.

"J'ai emménagé à Anvers en 2009. C'est une ville où il fai bon vivre, où on peut trouver ce qu'on veut quand on veut. C'est aussi une ville qui vit pour son club de football. On y ressent la passion, et le football c'est de la passion."

Mais l'ancien mentor du Club Bruges ne revient pas en Belgique pour profiter de sa maison: "Je ne suis pas là que pour travailler, mais pour faire progresser le club. L'Antwerp a bien grandi mais ce n'est pas la fin, juste le commencement. Je suis venu ici avec l'ambition de gagner toutes les rencontres."

Il sait que la direction compte sur lui: "Les dirigeants ont investi beaucoup d'argent dans le club, pour les infrastructures et dans l'équipe. Il y a aussi Luciano D'Onofrio qui est là, il connait le football. C'est à moi de créer une équipe et un état d'esprit pour atteindre les objectifs."