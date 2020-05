Un nouveau transfert cet été pour David Luiz?

Le Brésilien pourrait à nouveau changer de crèmerie à l'issue de la saison.

David Luiz pourrrait changer de club pour la quatrième fois en six ans à l'issue de la saison. Passé de Chelsea au PSG (2014), puis du PSG à Chelsea (2016) et enfin de Chelsea à Arsenal au début de la saison en cours, le Brésilien pourrait, contre toute attente, être en fin de contrat avec les Gunners.

C'est Sky Sports qui avance l'information: l'ancien défenseur du PSG et de Chelsea n'aurait signé qu'un contrat d'un an en début de saison et les négociations pour une éventuelle prolongation sont au point mort entre la direction londonienne et le Brésilien, selon le média britannique.