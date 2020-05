Le nouveau T2 de la Gantoise sera le supporter numéro 1 de l'Antwerp en finale de la Coupe

Ça aurait pu être l'apothéose pour Wim De Decker, mais il espère tout de même être présent le 1er août prochain, au Stade Roi Baudouin.

Depuis jeudi, c'est officiel: Wim De Decker a décidé de quitter le Great Old pour tenter une nouvelle aventure, à la Gantoise, où il est devenu l'adjoint de Jess Thorup. Passé l'Antwerp en tant que joueur, Wim De Decker avait été sacré champion, en D1B, en tant que coach du Great Old, avant de devenir l'adjoint de Laszlo Bölöni dès la saison suivante. Et s'il a un regret au moment de quitter le Bosuil, c'est de ne pouvoir être sur le banc pour la finale de la Coupe.

"Je pense que je serai dans le stade"

Mais il compte bien suivre cette rencontre avec attention. "Laszlo et moi ne seront pas actifs lors de cette finale, mais je pense bien que je serai dans le stade pour la suivre", explique-t-il dans une interview accordée à son désormais ancien club. "Et j'espère de tout cœur que vous gagnerez cette finale."

Et si c'est le cas, cette Coupe de Belgique, un trophée que le matricule 1 attend depuis 28 ans, sera aussi un peu la sienne...