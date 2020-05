"Sans la blessure de Mehdi, le titre était pour nous"

Mbaye Leye n'a jamais été champion de Belgique. En 2011, il est pourtant passé tout près lors de la plus belle remontada de l'histoire des playoffs 1.

Mbaye Leye n'aura jamais été champion en tant que joueur. "Je suis un peu le Poulidor du football belge", rigole le T2 du Standard au micro de Voo Sport.

En 2011, le Sénégalais faisait partie de l'équipe du Standard qui allait réussir les meilleurs playoffs 1 de l'histoire avec un bilan de 26/30. Malheureusement pour les Rouches, c'est Genk qui a coiffé les lauriers au terme d'une rencontre stressante marquée par un fait de jeu important: la blessure de Mehdi Carcela à la suite d'un coup de pied très dangereux de Chris Mavinga.

"Je me souviens très bien de cette rencontre à Genk. Nous avions eu un parcours incroyable, nous étions en pleine confiance. Nous sommes bien dans le match puis il y a la blessure de Mehdi qui change tout. Dans le vestiaire, certains avaient la tête ailleurs et n'étaient plus concentrés, même si on se disait que nous allions le faire pour Mehdi. Encore une fois j'ai presqu'été champion".

Lors de cette saison 2010-2011, c'est Dominique D'onofrio qui était à la tête du Standard. "J'aurais tellement voulu ce titre pour lui. C'était une personnalité à part dans notre football. Je me souviens que quand il entrait dans le vestiaire, il faisait la bise à tout le monde. Il arrivait à tirer le meilleur de nous-même."