L'autre force de Simon Mignolet: "Un travail de tous les jours !"

Simon Mignolet a démontré cette saison que sa saison sur le banc de Liverpool n'avait pas eu le moindre impact sur son niveau de jeu. Et c'est aussi parce que le Limbourgeois est un "grand professionnel".

Lors de la ’Container Cup’, un tournoi organisé par Vier au cours duquel de nombreux sportifs célèbres s'affrontent sur un parcours fictif (1500 mètres en courant, 1000 mètres en aviron et 3000 mètres sur le vélo), Simon Mignolet a montré toute l’étendue de sa condition physique, en réalisant, par exemple, de meilleurs résultats que son coéquipier Hans Vanaken, mais aussi que d’autres sportifs comme Jonathan Borlée ou Remco Evenepoel.

Pas mal pour un gardien de but. Mais ce n’est pas une surprise pour Lieven Maesschalck, le kiné des Diables. "Je connais très bien la mentalité de Simon, c’est un incroyable professionnel", analyse-t-il dans les colonnes de Zondag.

Et le confinement n’a visiblement rien changé à cet état de fait. "Endurance et puissance physique, il y travaille tous les jours. Un gardien ne doit pas être seulement un gardien, il doit être performant et au point physiquement. Simon en est la preuve et c’est pour ça qu’il en est là aujourd’hui..."