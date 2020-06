Dimitri Payet (Olympique de Marseille) explique pourquoi il refuse de baisser son salaire

La star de l'OM, s'est confié sur la décision qu'il a prise de ne pas baisser son salaire.

L’Olympique de Marseille est en proie à de sérieuses difficultés financières, et ce malgré la qualification acquise pour la prochaine Ligue des Champions. Le club phocéen doit faire des économies là où il peut, comme sur les salaires des joueurs. Jacques-Henri Eyraud, le président olympien a ainsi demandé à ce que les éléments les mieux rémunérés de l’effectif fassent un effort supplémentaire, en revoyant à la baisse leurs revenus sur ce qui reste de leurs contrats. Une proposition qui s’est heurtée à un refus des principaux intéressés.

Dimitri Payet s’est exprimé sur le sujet dans un entretien au Journal de l’Ile de la Réunion. "Tout le monde s'est exprimé sur le sujet. Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement", a ainsi lâché le joueur le mieux payé de l’OM qui touche 500.000 euros par mois et dont le bail du côté du Vélodrome court jusqu’en 2022.