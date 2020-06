Hugo Cuypers se rapproche du Standard

Le deal est tout sauf conclu, mais un retour est envisageable. Hu

Hugo Cuypers de retour à Sclessin? C'est une option qui séduirait la direction du Standard et qui pourrait également intéresser l'attaquant limbourgeois. Acheté par l'Olympiakos la saison dernière et prêté à Ajaccio, en Ligue 2 cette saison, Hugo Cuypers pourrait imiter d'autres anciens jeunes Rouches revenus à Sclessin après avoir percé ailleurs, comme Mergim Vojvoda et Edmilson Junior.

Selon la Dernière Heure, le Standard est prêt à mettre 1,5 millions d'euros et un pourcentage à la revente pour faire revenir Hugo Cuypers en Belgique. Le joueur et le club auraient d'ailleurs déjà eu une discussion constructive.

Après avoir secoué les filets en D2 grecque (22 buts avec Ergotelis) et en Ligue 2 (5 buts avec Ajaccio cette saison), Hugo Cuypers pourrait donc redécouvrir la Pro League à 23 ans, quatre ans après les sept petites minutes de jeu qu'il avait glanées au Standard, en playoffs 2, contre Waasland-Beveren...