Le gouvernement espagnol a rencontré les joueurs à quelques jours de la reprise

La Liga va reprendre le 11 juin prochain et le gouvernement espagnol a voulu prendre la température auprès des acteurs du foot ibérique.

Dans moins de 10 jours, la Liga va reprendre ses droits. Le gouvernement espagnol a demandé à rencontrer plusieurs acteurs du championnat espagnol. Le but ? Avoir le retour des joueurs afin de savoir s’ils sont tous partants pour rechausser les crampons.

Parmi les joueurs présents, on note la présence de Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelone), Koke (Atlético de Madrid ) et Asier Illarramendi (Real Sociedad).

D'après AS, les joueurs du Real ont confiance au plan initial pour la reprise, alors que Piqué a lui estimé qu'au FC Barcelone, on aurait aimé plus de temps pour préparer la reprise.