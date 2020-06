🎥Eden Hazard régale à l'entraînement du Real: le Diable est en forme !

Eden Hazard va bien, merci pour lui! Le Diable Rouge est bien remis de sa blessure et est fin prêt à reprendre le collier avec le Real Madrid.

Eden Hazard est en pleine forme. Blessé à plusieurs reprises cette saison, une fois un décembre avant une rechute en mars, le Diable Rouge avait à l'époque déclaré qu'il serait prêt pour l'Euro.

Cette compétition n'aura pas lieu cette année, mais quand on voir la forme que tient l'ancien feux follet de Lille et de Chelsea, on a de quoi regretter le report du tournoi européen. Eden claque les buts comme il respire à l'entraînement du Real. Les défenseur de la Liga sont prévenus.