Michel Preud'homme avoue avoir investi dans le projet immobilier du Standard : "Ceux qui le font veulent le bien du club"

Michel Preud'homme n'a rien évoqué concernant son avenir à la tête des Rouches mais il a déclaré qu'il avait investi dans le nouveau stade du matricule 16.

Michel Preud'homme n'a rien dit concernant son avenir. Il a évoqué le bilan de la saison des Rouches et la philosophie du club (à lire ICI). Mais le technicien liégeois a aussi évoqué les relations avec les agents et a confié qu'il avait investi dans le nouveau stade.

Relation avec les agents

"Une certaine presse a seriné à certains moments que l'on favoriserait certains managers par rapport à d'autres. Même si on connait des gens pour certaines raisons, le club fonctionne avec sa cellule de scouting et cherche et trouve des joueurs. Après, il se renseigne pour savoir qui est l'agent pour pouvoir commencer des négociations. Selim Amallah est un bon exemple. On le voit jouer à Mouscron et on trouve qu'il a des qualités donc on le suit et on se rend compte qu'on veut le transférer. Alors on se renseigne pour savoir qui est son manager pour voir s'il est intéressé de venir au Standard. Pareil pour Samuel Bastien et Nicolas Gavory qui ont des agents différenrts de Selim."

Investissement dans le stade

"Un certain temps que c'est sorti pour Marouane (Fellaini) et Axel (Witsel), et je trouve cela formidable. Je crois en ce projet immobilier et oui j'ai aussi investi dans ce projet. Chacun l'a fait en fonction de ses possibilités, elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Mais je crois que ceux qui le font, cela veut dire qu'ils veulent le bien du club. C'était pas toujours possible aussi pour les anciens joueurs de faire ça, ils n'avaient peut-être pas les moyens financiers de le faire. Notre génération est sûrement plus gâtée de que celle de Christian Piot. On a pu gagner un peu d'argent et on fait des investissements qui peuvent nous tenir à coeur aussi", a conclu MPH.