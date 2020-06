La nouvelle lubie de la CBAS : Virton - Beerschot pourrait devoir être rejoué !

On pensait avoir tout vu cette saison. Visiblement, le football belge a encore quelques tours dans son sac : la CBAS aurait décidé, trois mois après l'arrêt des compétitions, de ... rejouer Virton-Beerschot.

Nous vous l'expliquions il y a quelques semaines de cela, suite aux modalités dévoilées par la Pro League concernant le format pour la D1A et la D1B la saison prochaine et, surtout, celles concernant la montée : la rencontre entre Virton et le Beerschot pourrait bien revenir hanter le football belge. Ce match, gagné par Virton (1-0), avait créé un véritable imbroglio : le but n'aurait jamais dû être validé par l'arbitre de la rencontre, ce qui avait amené la Commission des Litiges à réclamer que la rencontre soit rejouée le 2 mars 2020.

Reste qu'à l'approche de la rencontre, on se rendait compte qu'à l'époque, le résultat importait a priori peu : le Beerschot avait déjà remporté la tranche. Le Tribunal de Première Instance du Luxembourg suspendait donc le verdict : le match restait "injoué", mais ne devait pas être nécessairement rejoué. Westerlo restait premier au général, aux dépens de Virton.

La CBAS prend tout le monde de court

OHL - Beerschot ayant été programmé, assez aisément qui plus est, tout allait pour le mieux, pensait-on : la première place de Westerlo en D1B n'avait aucune importance, ce qui rendait le match Virton - Beerschot accessoire . Le promu serait désigné "normalement", et pas via le classement général.

Mais voilà : d'après la Gazet Van Antwerpen, la CBAS aurait décidé ce vendredi 5 juin, trois mois après la suspension des compétitions, que la rencontre Excelsior Virton - Beerschot ... devrait être rejouée dès que possible. Quel serait l'enjeu de la rencontre ? Absolument aucun. Car même au cas où la finale retour venait à ne pas se jouer, Westerlo monterait quoi qu'il en soit, Virton n'ayant pas sa licence et, sauf miracle, ne devant pas l'obtenir en dernier recours.

Dans le meilleur des cas, le Beerschot obtiendra là un match de préparation utile pour récupérer du rythme ... face à des joueurs gaumais qui ne s'entraînent pas depuis mars, n'ont aucun contact avec leur club et sont tout sauf motivés. Il est grand temps que la saison se termine ... vraiment.