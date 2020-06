Ukraine : Le Shakhtar Donetsk fait grand pas vers le titre

En s'imposant ce samedi contre Desna(3-2), le Shakhtar s'est rapproché du titre de champion d'Ukraine.

Vainqueur des trois dernières éditions du Championnat d'Ukraine, le Shakhtar Donetsk se rapproche d'un quatrième sacre de rang, soit le treizième de son histoire. Le champion en titre a pris la mesure de Desna ce samedi (3-2) via un but rapide de Fernando (4e) et un doublé de Marlos (25e, 51e).

Alors qu'il reste encore huit journées à disputer, le Shakhtar compte 16 points d'avance sur Zorya et n'est qu'à trois victoires de pouvoir célébrer son titre.