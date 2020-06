Plusieurs noms circulent pour prendre la tête d'OHL

OHL a surpris tout le monde en annonçant le licenciement de Vincent Euvrard à l'approche de la finale retour de D1B. Les Louvanistes se cherchent un nouveau coach pour les emmener en D1A ...

C'est un timing des plus étranges : en ce début de semaine, OHL annonçait le départ de Vincent Euvrard, son entraîneur, et ce alors que les Louvanistes entament une période cruciale qui doit les amener à la finale de D1B face au Beerschot, le 2 août prochain. Le nom du successeur d'Euvrard n'est pas encore connu, mais plusieurs noms circulent.

Ainsi, nous informe Het Nieuwsblad, Marc Brys serait le coach le plus souvent cité à Den Dreef. Stijn Vreven, libre depuis la faillite de Lokeren, et Dino Toppmöller, l'ancien coach de l'Excelsior Virton sont également cités ; à ces noms, rajoutons Christophe Gamel, libre depuis la relégation administrative de Roulers et intéressé par le poste.