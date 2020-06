Quatre joueurs de D1A nominés au Golden Boy : deux prévisibles, deux surprises !

La prestigieuse liste du Golden Boy a été dévoilée par Tuttosport. Ce trophée est remis au meilleur joueur de moins de 21 ans et des noms comme Lionel Messi, Wayne Rooney ou encore Kylian Mbappé l'ont remporté à l'époque.

Qui succèdera à Joao Felix ? La liste des 100 nominés au Golden Boy a été révélée par Tuttosport et on en connaît déjà les grands favoris : Erling Braut Haaland, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ansu Fati (FC Barcelone), Alphonso Davies (Bayern Munich), Rodrygo, Vinicius (Real Madrid) ou encore Eduardo Camavinga (Stade Rennais), le trophée devrait se jouer entre l'un d'eux ...

Mais au milieu de toutes ces stars internationales parfois déjà confirmées ont également été mis à l'honneur quatre joueurs de Pro League. Parmi eux, l'Espoir de l'Année Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) et son dauphin Jonathan David (La Gantoise), sans grande surprise. Les deux autres sont plus surprenants : pas de Charles De Ketelaere, de Jeremy Doku ou de Zinho Vanheusden ici mais bien ... le Sud-Africain Lyle Foster (Cercle de Bruges), prêté par l'AS Monaco et auteur d'un but en 21 matchs cette saison, et l'Argentin Facundo Colidio (Saint-Trond), prêté par l'Inter Milan et auteur de 3 buts et 7 assists, dont notamment une superbe performance au Canonnier (3 assists).

Aucun de ces jeunes talents de Pro League ne remportera le Golden Boy, mais c'est déjà une belle reconnaissance pour eux de figurer parmi cette sélection !