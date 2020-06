Le FC Nantes en discussion avec un autre club de Ligue 1 pour le transfert de Moses Simon

Peu de temps après avoir conclu la signature définitive de Moses Simon, le FC Nantes pourrait pourtant se séparer de l'attaquant de 24 ans d'ici peu.

Auteur d'une bonne saison en prêt du côté du FC Nantes (30 matchs, 9 buts et 8 passes décisives), Moses Simon a définitivement quitté Levante pour s'engager avec les Canaris jusqu'en juin 2024. En effet, la Maison jaune a annoncé avoir levé l'option d'achat pour l'attaquant nigérian dans la journée d'hier.

Pour autant, il n'est pas certain que l'ancien joueur de La Gantoise dispute le prochain exercice avec les Jaune et Vert. En effet, d'après les informations de Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, le Stade Rennais et le FC Nantes seraient actuellement en discussions autour d'un transfert du joueur de 24 ans vers le club breton. Affaire à suivre...