🎥 Le Standard sur les terrains, avec un trio de gardiens liégeois

M√™me si son transfert n'est pas encore officiel, Laurent Henkinet √©tait bel et bien pr√©sent pour la reprise des entra√ģnement du Standard.

Après les tests physiques, les joueurs du Standard se sont retrouvés ce mardi matin sur les pelouses de l'Académie pour un premier entraînement sous la houlette de Philippe Montanier.

Petit surprise sur le carré vert: Laurent Henkinet était bel et bien présent. L'ancien gardien de Courtrai et de OHL, dont le transfert n'a toujours pas été officialisé par le Standard, forme donc pour le moment un trio de gardiens liégeois avec Arnaud Bodart et Jean-François Gillet.