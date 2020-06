Mehdi Bayat n'est pas fan de la BeNeLeague: "Le football belge est au-dessus du football hollandais"

Il est clair que Mehdi Bayat n'est pas prêt de signer un accord pour la BeNeLeague et il en explique les raisons.

Mehdi Bayat n'est pas du genre à taire ses idées et lors d'un entretien avec Sporza, il a tenu à s'exprimer à propos d'une éventuelle BeNeLeague: "Pourquoi je suis contre? Je ne suis pas d'accord de faire un championnat avec 8 clubs belges et 10 hollandais. Le football belge est au-dessus du football hollandais, il suffit de regarder les coéfficients européens et les équipes nationales".

Bayat parle aussi des conséquences sportives: "Il doit y avoir une certaine logique, surtout si on parle d'une équipe dégradée par saison. Si par exemple les 8 équipes terminent aux 8 premières places du championnat? Le huitième va devoir descendre?"

Cependant, il n'est pas fermé au dialogue pour autant: "Je ne suis jamais catégorique et je suis ouvert au débat. Si quelqu'un arrive à me convaincre, je l'écouterai. Je ne suis pas contre les équipes qui veulent de cette compétition, c'est leur droit".