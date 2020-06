Le Sporting Charleroi réfléchit au sort de ses joueurs excédentaires

Charleroi est proche d'une solution pour plusieurs joueurs prêtés cette saison.

Ainsi, l'Iranien Omid Noorafkan (23 ans) devrait à nouveau être prêté au Sepahan FC, cette fois peut-être avec option d'achat, nous apprend La Dernière Heure. Le médian venu d'Esteghlal en 2018 n'aura presque pas obtenu sa chance au Mambourg, ne disputant que deux rencontres de Jupiler Pro League.

Autre joueur prêté, Chris Bedia (24 ans) devrait lui aussi rester à Troyes, au moins un an de plus. Il s'y est épanoui avec un rôle de titulaire et 22 rencontres de Ligue 2 disputées (3 buts). Enfin, Valentin Baume (23 ans), prêté au RWDM cette saison, arrive en fin de contrat et La Dernière Heure évoque un départ pour les Francs-Borains, ce qui correspondrait aux propos de la direction boraine en conférence de presse ce vendredi matin et évoquant de nouvelles arrivées dont, peut-être, un gardien de but ...