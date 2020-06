Clement: "Nos adversaires seront encore plus motivés pour nous battre"

Philippe Clement est heureux d'avoir retrouvé son groupe ce lundi et le coach des Gazelles connait les difficultés qui attendent ses ouailles.

Philippe Clement est heureux d'avoir retrouvé ses joueurs et il s'est exprimé dans une interview diffusée sur Sporza. "Mais finalement tout a changé. Je suis quelqu'un de chaleureux et j'aime prendre les gens dans mes bras. Mais nous ne pouvons plus, il y a des freins".

"Mais dans les rencontres , il ne faudra pas qu'il y ait de distances et nous devons aussi nous préparer à cela. Il faut y avoir un équilibre entre les deux".

Devenir la troisième équipe du Club à réussir le doublé

Le Club sera, avec l'Antwerp, la première équipe à disputer une rencontre officielle, le 1er août, dans le cadre de la finale de la Coupe de Belgique. "Nous pouvons devenir la troisième équipe dans l'histoire du club à réaliser le doublé. Cela pèse sur le groupe. Mais ce qui se passera ce jour-là, tout comme ce qui se passera après, est important pour mon équipe."

L'ancien coach de Genk sait par contre ce qui l'attend lors de cette saison: "C'est finalement presque impossible de faire mieux que la saison dernière, mais on peut toujours faire mieux. C'est ce qu'ambitionne le club, et c'est aussi mon ambition. Le danger, lors de la saison qui suit un titre, c'est que les joueurs ne se donnent pas de la même façon. C'est pour cela que le Club, dans son histoire, n'a pu renouveller son titre qu'à une seule occasion (1976-1977 & 1978). De plus nos adversaires seront encore plus motivés pour nous battre".