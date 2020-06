L'adjoint de Kevin Muscat à Saint-Trond est connu

Le staf des Trudonnaires se complète.

On sait désormais qui sera aux côtés de Kevin Muscat la saison prochaine, sur le banc du STVV. C'est l'Espagnol Carlos Perez Salvachua qui sera le T2 du coach australien. Des retrouvailles pour les deux hommes qui s'étaient déjà côtoyés à Melbourne ou l'Espagnol était déjà l'adjoint du nouvel entraîneur de Saint-Trond.

S'il n'a jamais exercé au plus haut niveau en Liga, Carlos Perez Salvuacha avait tout de même vécu plusieurs expériences en Espagne avant d'arriver en Australie. Il avait notamment coaché dans l'Académie du Real Madrid et l'équipe C de Villareal.