Tristan Peersman évoque le premier contrat de son jeune fils au PSV

Dimanche, le fils de Tristan Peersman, Kjell, a signé son tout premier contrat professionnel avec le PSV. Considéré comme un grand espoir, le jeune gardien de 16 ans pourra compter sur les conseils de son père, qui espère qu'une grande carrière se dessinera devant lui.

Passé par Beveren, Tristan Peersman avait connu les meilleurs moments de sa carrière avec le Sporting d'Anderlecht, entre 2000 et 2005, avec deux titres à la clé. Il a ensuite vécu des moments plus difficiles, à Willem II, puis en Grèce, avant de finir sa carrière à Mons.

Mais il ne regrette rien. "Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu vivre grâce au football", explique-til à De Gazet van Antwerpen. "Je n'ai jamais eu de dégoût par rapport au football, mais je déteste tout ce qui se passe autour du football", insiste-t-il.

"Les agents, les médias et tout ce qu'il se passe entre les deux. C'est le côté le moins attrayant du jeu. Mais, heuresement, les joueurs sont mieux protégés désormais. De mon temps, les journalistes savaient tout." Et Tristan Peersmans a bien l'intention de protéger son fils de ce milieu. "Il a un bon conseiller et j'essaye d'apporter mon expérience. On verra bien où ça nous mène, mais ce premier contrat est un premieer pas dans la bonne direction", conclut l'ancien gardien anderlechtois.