Les supporters des Buffalos enthousiastes pour la prochaine saison!

L'effet d'une saison tronquée et écourtée par la crise sanitaire? Toujours est-il que nombreux sont les clubs qui battent des records en matière de vente d'abonnements depuis que les campagnes de ventes ont débuté.

À La Gantoise, ce sont près de 13.000 abonnements qui ont déjà été vendus par le club, en 20 jours à peine. "C'est la preuve qu'il n'y a pas que le club et les joueurs qui sont ambitieux, mais aussi les supporters et nous tenons à remercier nos fans qui sont toujours derrière nous malgré ces temps incertains", se réjouit le club dans un communiqué.

Et ça se vérifiera peut-être encore dans les prochains jours: alors que la première période était réservée aux abonnés de la saison dernière, la vente libre des sésames pour la saison 2020-2021 débutera vendredi à midi.

Met 13000, ready for take off! 🚀 #kaagent #aboverkoop https://t.co/Bf6xJBnarA