Jens Teunckens intéresse deux clubs de D1A

Le deuxième gardien de l'Antwerp devrait quitter le club pour une autre équipe de D1A.

Cette saison, Jens Teunckens a vécu dans l'ombre de Sinan Bolat au poste de gardien de but. La saison prochaine, Teunckens ne veut pas jouer les seconds rôles et est en fin de contrat à l'Antwerp. De plus, les Anverois ont accueilli Jean Butez avant peut-être l'arrivé du gardien iranien Beiranvand.

Cela pousse le gardien belge à aller voir ailleurs. Et selon le Nieuwsblad, Ostende et Malines seraient prêts à la recruter. Le club de la Côte tiendrait la corde pour s'attacher les services de l'ancien international Espoirs.

De son côté, Malines verrait Teunckens comme une alternative si le club ne trouve pas d'accord avec Genk au sujet du transfert du Gaëtan Coucke.