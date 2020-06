Leandro Trossard évoque son adaptation en Premier League : "Le championnat est incroyable"

Près de un an après son arrivée à Brighton, Leandro Trossard fait le point sur son évolution et sur son adaptation en Premier League.

Le 1er juillet dernier, Leandro Trossard a quitté Genk pour rejoindre Brighton contre un chèque de 20 millions d'euros. Un an après, le joueur de 25 ans a réalisé une saison plutôt encourageante sous les couleurs des Seagulls (25 matchs, 3 buts et 4 passes décisives).

Ainsi, avant de rencontrer Manchester United dans le cadre de la 32ème journée de Premier League demain, le natif de Waterschei est revenu sur son adaptation réussie au championnat anglais dans des propos accordés au quotidien Le Soir. L'ancien international espoir belge semble satisfait de son évolution sur les derniers mois.

"Ma progression a été bonne, je suis heureux de la manière dont tout s’est déroulé jusqu’ici. Tu dois t’adapter à un nouveau pays et à un nouveau club, et c’est ma première expérience hors de la Belgique. Les matchs et le championnat en Angleterre sont incroyables, surtout la manière dont les supporters font du bruit, tu ne trouves pas de tels supporters ailleurs dans le monde. La forme de l’équipe depuis la reprise l’a aussi rendue plus agréable, bien sûr. Maintenant, nous devons continuer et je veux jouer mon rôle."