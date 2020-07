Enfin une date de reprise pour Marouane Fellaini et Mousa Dembélé

La Chinese Super League va pouvoir démarrer, plus de cinq mois après la date initialement prévue.

Marouane Fellaini et Mousa Dembélé savent enfin à quoi s'en tenir. Le championnat de Chine 2020 aurait dû commencer le 22 février dernier, son coup d'envoi avait été reporté en raison de la propagation du Covid-19.

Plus de quatre mois plus tard, la Chinese Super League a fixé la date de reprise du championnat. C'est le 25 juillet que la Chinese Super League débutera et le championnat sera organisé en deux groupes, qui joueront dans deux villes différentes: Dalian et Suzhou.