Trond Sollied pourrait reprendre du service dans son club de coeur

Le coach norvégien est sur la touche depuis un an et demi, un de ses anciens clubs lui fait les yeux doux.

Remercié par Lokeren en janvier 2019, quelques mois avant la relégation en D1B du club waeslandien, Trond Sollied est peut-être sur le point de retrouver chaussure à son pied. À Rosenborg, dans un club qu'il connaît par cœur pour y avoir joué et entraîné.

Trond Solied discute en effet avec son ancien club, qui a loupé son début de championnat (4 points sur 12) pour y revenir 22 ans après son départ. Outre La Gantoise, où il est passé à trois reprises, et Lokeren, le Club de Bruges (deux titres de champion de Belgique) et le Lierse sont les deux autres clubs belges qui figurent sur le CV d'un entraîneur qui est également passé par l'Olympiakos et Heerneveen notamment.