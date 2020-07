Pad'r regrette le départ de Preud'homme:"Je vais devoir apprivoiser Montanier"

Le célèbre dessinateur Pad'r présente son nouvel ouvrage, Croquis, qui permet à tout un chacun de s'essayer à la caricature. Il nous parle aussi des "gueules" de notre football.

Depuis le début du mois de juin, "Croquis" est dans les bacs. Un ouvragé créé par Pad'r qui vous permet de vous essayer aux caricatures des personnages de notre football. "C'est certain que pour moi le départ de Preud'homme n'est pas une bonne bonne affaire. Je vais devoir apprivoiser Montanier, mais il n'a pas une "gueule" comme MPH, ou comme Vercauteren".

Le dessinateur a aussi quelques retours: "En général, les joueurs ou les entraîneurs apprécient. Ils sont globalement content que je les dessine. J'ai juste eu Mazzu qui m'a un jour dit qu'il pensait qu'il était plus beau que cela. Mais cela s'est bien passé avec lui".

Lorsqu'il doit dessiner une nouvelle "victime", Pad'r a une méthode bien à lui: "Quand je commence à dessiner un nouveau personnage, je me focalise dessus. Je regarde des photos, des vidéos. Cela me prend une petite après-midi mais je dessine encore et encore. Par exemple, je n'arrivais pas à faire Frutos. Il avait quelque chose dans le regard que je n'arrivais pas à reproduire. Du coup je lui avais mis un bandeau sur les yeux."

Si son dernier ouvrage vous plait, sachez qu'il pourrait devenir récurent. "Mon éditeur veut en faire une série à la même période. On va voir comment les gens vont accueillir ce petit bouqin. Nous avons des idées pour le futur. Pourquoi pas un spécial Standard ou un spécial Anderlecht".