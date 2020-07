Le meilleur buteur de l'Union bientôt Hurlu ?

Excellent avec l'Union cette saison, l'ailier camerounais pourrait faire le bond vers la Pro League cet été...

Si les noms de Guillaume Gillet et de Cyril Ngonge circulent depuis plusieurs jours à Mouscron, l’Excel, dont le destin devrait être officiellement lié à celui du LOSC dans les prochains jours, a d’autres renforts dans le viseur.

Et Serge Tabekou en fait partie selon les informations de la Dernière Heure. Passé par La Gantoise, OHL et Sedan, le Camerounais était arrivé à l’Union il y a trois ans. Et il vient d’y disputer sa meilleure saison, avec huit buts et un assist en championnat. Suffisant pour retrouver l’élite du foot belge qu’il avait quittée en 2016 (deux matchs et un but en Pro League avec Gand)?