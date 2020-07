Guillaume Gillet proche d'un retour en D1A : signature ce lundi ?

Libéré par le Racing Lens, Guillaume Gillet devrait faire son retour sur nos terrains, quatre ans après son départ du RSC Anderlecht.

Guillaume Gillet (36 ans) était un homme courtisé après l'annonce de son départ du Racing Lens dans la foulée de la promotion des Sang & Or en Ligue 1. Alors que le FC Liège aurait probablement caressé le rêve de voir l'ancien joueur du RSC Anderlecht rejoindre la Nationale 1, plusieurs clubs de D1A ont rapidement montré leur intérêt pour Gillet ; le Sporting Charleroi, tout d'abord, et plus récemment l'Excel Mouscron étaient les destinations évoquées.

Ce lundi, tout pourrait être réglé : d'après les informations de La Dernière Heure, Guillaume Gillet pourrait changer de Sporting et rejoindre Charleroi, qui se cherchait, de l'aveu même de Mehdi Bayat ces derniers jours, un médian d'expérience. L'ex-Diable Rouge aurait été convaincu à l'idée de jouer l'Europe, et devrait signer au Mambourg cette semaine, peut-être dès aujourd'hui, pour une saison.