Le Cercle regrettera Stef Peeters: "Nous lui sommes très reconnaissants"

Le médian belge ne sera resté qu'un an dans la Venise du Nord, mais il n'y laissera visiblement que des bons souvenirs.

Pendant qu'Eupen accueillait son nouveau médian, le Cercle de Bruges prenait le temps de saluer une dernière fois Stef Peeters. Arrivé l'été dernier, l'ancien joueur de Genk et de Saint-Trond s'est rapidement imposé dans le noyau du Cercle.

Et, avec six buts et trois assists, il a largement contribué à l'opération sauvetage menée à bien par Bernd Storck en fin de saison dernière. "Il a souhaité poursuivre sa carrière à Eupen et nous respectons sa décision", explique Vincent Goemaere, dans un communiqué du Cercle.

"Nous lui sommes énormément reconnaissants pour son implication dans la remontada de la saison dernière et lui souhaitons beaucoup de plaisir sportif dans son nouveau club", ajoute le Président du Cecle.