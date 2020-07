Michel Iannacone sur le retour du RAEC Mons : "Pour les Montois, il n'y a que l'Albert"

Michel Iannacone, ancien gardien de but et entraîneur des gardiens du RAEC Mons, se réjouit naturellement de voir son ancien club renaître de ses cendres.

"C'est magnifique, bien sûr" : quand il nous parle, depuis Le Caire, de la résurrection du RAEC Mons, Michel Iannacone (60 ans) ne cache pas son enthousiasme. "C'est un très beau projet, avec Fred Herpoel pour piloter le tout - le plus grand gardien de but que le football montois ait connu. Et "Jim" (Dimitri) Mercier, 22 ans au RAEC, comme ambassadeur ... C'est beau de voir qu'ils ramènent des têtes connues. Des gens que j'ai cotoyés à mon époque, bien sûr, j'ai passé 20 ans là-bas comme joueur et entraîneur. Mes deux fils ont joué à l'Albert", se remémore Iannacone.

Le RAEC - ou plutôt Renaissance Mons 44, comme s'appelle le projet - va tenter de reprendre sa place dans le coeur des supporters montois, une place que Quévy-Mons n'a jamais pu occuper. "Il y avait toujours une nostalgie de l'Albert. Pour les Montois, il n'y a que l'Albert, peu importe qui vient jouer sur le Tondreau, que ce soit Quévy, Saint-Symphorien ... Ils n'aiment que l'Albert", affirme Michel Iannacone. Qui n'était pourtant pas opposé par principe à l'idée d'une fusion avec le voisin, les Francs-Borains.

Y a-t-il la place pour deux clubs dans la région de Mons-Borinage ? Nous verrons

"Je crois que ça valait la peine d'essayer, et je pensais que ça allait se faire. Sur le modèle de Genk à l'époque", reconnaît-il. "Avec un nom un peu neutre, tenter de convaincre tout le monde ... Pourquoi pas. Mais dès que ça a paru se corser, mal se passer, il valait mieux arrêter plutôt que forcer une fusion. La question maintenant est : y a-t-il la place pour deux clubs à Mons et dans le Borinage ? Je ne sais pas", se demande l'actuel entraîneur des gardiens d'Al-Ahly. "Mais les derbies entre Francs-Borains et Montois seront toujours là, et c'est une bonne chose ! Ca crée une dynamique dans une région. Un Borain n'irait pas voir Mons, un Montois n'irait pas voir le RFB (rires)".

Michel Iannacone lui-même, en poste dans le plus grand club d'Egypte et d'Afrique, est naturellement loin de la D3 Amateurs où le RAEC Mons évoluera. "Mais donner un coup de main à l'avenir, quand je reviendrai en Belgique ? Pourquoi pas. Nous verrons à ce moment, qui sera en poste, s'ils auront besoin de moi. Mais Mons est ma ville et le RAEC mon club au même titre que Charleroi, je ne dis donc pas non", conclut-il. "Je vais même te confier une anecdote : ici, en Egypte, ils connaissent le RAEC Mons. J'ai croisé récemment ... Hany Said, joueur de l'Albert en 2004-2005, qui est devenu directeur sportif du Pyramids FC, où jouait Benavente. Donc oui, même ici, on parle des Dragons !".