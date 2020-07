🎥 Le Standard tenu en échec par OHL lors de la première manche amicale

Ce samedi après-midi, le Standard dispute deux rencontres amicales de 60 minutes (2X30 minutes) contre OHL. La première a lieu à 15h et la seconde à 16h30.

Après ses deux victoires contre Waremme (5-0) et Courtrai (3-2), le Standard avait à coeur de confirmer contre OHL.

Voici le onze des deux équipes lors de la première joute amicale :

Pour cette première rencontre amicale, Philippe Montanier avait choisi de mettre en place un 3-4-3. La première grosse occasion de la partie viendra des pieds d'Avenatti mais l'Uruguayen placera le ballon juste à côté (3e). C'est finalement OHL qui ouvrira la marque grâce à Duplus seul face à Henkinet (10e), 0-1. Le Standard réagira via Amallah mais Ravet déviera le ballon (20e). Les Rouches ne parviendront à revenir au score avant la mi-temps.

Après la courte pause boissons, les Rouches entameront la seconde période avec plus d'envie et en pressant beaucoup plus leurs adversaires. Cela portera ses fruits puisque le matricule 16 égalisera via une tête d'Avenatti royalement servi par Gavory (37e), 1-1. Néanmoins lors d'une reconversion offensive, les Louvanistes auront l'occasion de repasser devant mais Henry se loupera devant Henkinet (48e). Les deux équipes ne parviendront pas à se départager et se quitteront donc sur le score de 1-1.

Les Rouches voient leur série de deux victoires être stoppée durant cette préparation estivale, mais Philippe Montanier avait abandonné le 4-3-3 habituel du matricule 16 pour un 4-3-3 expérimental. Le Standard tentera de l'emporter lors de la seconde manche amicale prévue à 16h30.