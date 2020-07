Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 11/07: Pierre-Charles

Du PSG à la RAAL, la trajectoire singulière de Willem Pierre-Charles

C'est l'un des jolis coups réussis cet été par la RAAL Willem Pierre-Charles arrive au Tivoli. Et ses ambitions sont claire faire trembler les filets le plus souvent possible et aider le club louviérois à monter en D1 Amateurs. Rencontre avec un attaquant à la trajectoire inattendue. (Lire la suite)