🎥 Voici le résumé vidéo des deux rencontres d'Anderlecht contre Saint-Trond

Opposé à Saint-Trond dans le cadre de deux matchs amicaux ce samedi après-midi, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé à deux reprises face aux Canaris.

Anderlecht a affronté Saint-Trond ce samedi après-midi. Les Mauves ont remporté les deux manches de 60 minutes contre les Canaris.

Le Sporting a remporté la première manche 2-0 avec notamment un but de Kompany et la deuxième 1-0 grâce à un but du jeune Ilias Takidine qui a profité d'un bon travail de Nany Dimata pour ouvrir le score.

Voici le résumé vidéo des deux rencontres :