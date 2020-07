Bryan Ruiz claque la porte du FC Santos

Le Costaricien se cherche un nouveau défi après avoir connu des déboires au Brésil.

Bryan Ruiz n'est donc plus un joueur de Santos. L'ancien joueur de La Gantoise a cassé son contrat, qui se terminait en décembre, car il n'était plus payé.

"Je suis arrivé à Santos en juillet 2018 et je voulais prendre part à une belle aventure et aider le club, mais on ne m'en a pas laissé l'opportunité", a déclaré Ruiz dans un texte publié sur son compte Facebook. "J'ai pris la décision de quitter le club car je n'étais plus payé. J'ai été touché moralement, je devais m'entraîner à part du groupe. Le club a aussi déclaré que je manquais de professionnalisme".

Bryan Ruiz a aussi déclaré qu'il souhaitait continuer sa carrière internationale, lui qui a aussi joué en Eredivisie, en Angleterre et au Portugal.