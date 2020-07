🎥 Adil Rami dévoile les images de la fameuse soirée à l'hôtel avec l'extincteur

Il y a 2 ans jour pour jour, l'équipe de France remportait la Coupe du Monde 2018.

Pour cet anniversaire, Adil Rami a décidé de dévoiler la fameuse soirée à l'hôtel avec l'extincteur sur son compte Instagram. Un épisode qui avait bien faire rigoler les champions du monde 2018 et les supporters.

Le samedi soir après le huitième de finale remporté 4-3 contre l'Argentine, l'Équipe de France rentre quelque peu euphorique d'un restaurant. Adil Rami entend ses coéquipiers qui s'agitent dans les couloirs et celui qui a le malheur d'ouvrir sa porte se fait complètement retourner sa chambre par les autres. Le défenseur central se munie alors d'un extincteur et est prêt à dégainer. À 4 heures du matin, l'alarme incendie se déclenche, la sécurité fait sortir tout l'hôtel dont un certain Didier Deschamps en pyjama…