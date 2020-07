🎥 Charleroi défie Saint-Etienne et c'est à suivre en vidéo !

Le Sporting Charleroi affronte ce mercredi l'AS Saint-Etienne. Une rencontre à suivre en direct sur ASSE TV.

Si vous êtes supporter de Charleroi et voulez voir jouer les Zèbres ce jeudi en déplacement à Saint-Etienne, ou même êtes supporter du RSC Anderlecht et voulez voir à quoi ressemble l'équipe que défieront les Mauves ce samedi, l'AS Saint-Etienne a pensé à vous : la rencontre entre les Verts et le Sporting Charleroi sera à suivre en direct vidéo gratuitement via la chaîne officielle du club stéphanois, ASSE TV.

Pour suivre la rencontre, un lien :

https://asse.tv/player/event/3e1afbad-81fb-4f5f-b51c-94b0e6252cf2/asse-charleroi-en-live-video